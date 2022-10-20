瓜达拉哈拉站-本西奇错失5赛点 强行三盘获胜晋级

20岁的乌克兰球员科斯秋克继续场上“爱国”，拒绝与白俄罗斯球员萨斯诺维奇握手 北京时间10月18日，2022年WTA1000瓜达拉哈拉站结束首个比赛日争夺。世界排名第14位的本西奇尽管浪费5个赛点丢掉第二盘，但最终以7-5/6（10）-7/6-3艰难击败排名第41位丢掉前美网亚军费尔南德斯，赢得了这场耗时2小时45分钟的三盘大战。 仍有机会冲击年终总决赛的本西奇，下一轮将和前美网冠军斯蒂文斯交手，斯蒂文斯本轮开场连赢8局，最终仅用时53分钟便以6-0/6-2轻取资格赛球员、17岁的“大水果娃”琳达·弗鲁维尔托娃。 萨姆索诺娃以6-1/7-5淘汰37岁老将卡内皮，继华盛顿站决赛之后再度击败对手，“奶茶娃”接下来将和2号种子萨巴伦卡隔网相对。 安德莱斯库6-2/6-4击败近期状态低迷的泰希曼，后者最近10场单打比赛只得两胜。安德莱斯库第二轮将面对科维托娃，科维托娃首轮以6-3/7-5淘汰佩拉，赢得了一场左撇子大战。 亚历山德罗娃次盘抢七错过两个盘点后，以4-6/6（8）-7不敌奥索里奥-塞拉诺，就此失去了冲击总决赛席位的希望。 乌克兰人科斯秋克 6-1/6-3战胜白俄罗斯好手萨斯诺维奇取得开门红，20岁的科斯秋克下一轮将面对4号种子萨卡里。 梅尔滕斯 6-3/6-2淘汰资格赛球员穆罕默德，晋级次轮后静候克雷吉茨科娃和卡林斯卡娅之间的胜者。另一位从资格赛突围的马里诺6-2/7-6（2）淘汰美籍华裔球员李安，晋级第二轮后将面对6号种子加西亚。 汤姆贾诺维奇6-2/6-1横扫外卡球员孔特雷拉斯-戈麦斯，晋级第二轮后静候凯斯与利内特之间的胜者。 （Amber）声明：新浪网独家稿件，未经授权禁止转载！