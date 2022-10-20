湖盘杯上野爱咲美力克崔精取两连胜 韩国队出局

10月18日，2022首届湖盘杯首尔新闻世界女子围棋霸王战第11局在线上战罢；结果日本主将上野爱咲美力克韩国主将崔精，取得两连胜。而韩国队也是全员淘汰，率先出局。 10局过后，日韩都仅剩主将一人，而今日他们的对决结果也是直接决定了队伍的命运。在此前的世界女子擂台赛中，崔精曾三次任主将，取得3胜2负；其中三次最终对局的对手都是於之莹，战绩1胜2负，仅在第九届比赛中以主将身份夺冠。此外，崔精作为副将曾在第三届与第五届比赛中终结比赛，第七届比赛因副将吴侑珍提前终结比赛而未登场。 此外，作为连续107个月排名女子第一的崔精，当然是被韩国寄予厚望，更是期待她能取得四连胜将首个冠军奖杯留在韩国。 昨日的对局中日本主将上野爱咲美阻止了李赫的3连胜，为日本队带来了第2场胜利，今日她与韩国队主将崔精展开“生死战”，双方历史交手崔精2-1领先。 猜先后崔精执黑先行，黑棋初期在右下角的交手中占据胜率超过80%的优势，但后续的实战中上野反倒越战越勇，连连将局势扳回；最后的决定性的胜负处是在上边攻防战，善战的上野完全进入了自己的步调，而崔精今天也似乎非常不在状态，完全使不出力气；上野在看清局势后也非常沉稳，没有给对手翻盘的机会。最终226手后，崔精按下认输键。这样，主将上野爱咲美取得两连胜，也为日本队延续了夺冠希望。 随着主将崔精的失利，韩国队全部被淘汰，以1胜5负的成绩结束首届湖盘杯之旅。 明日将由中国队三将陆敏全登台攻擂日本主将上野爱咲美，双方曾在2019年交手过两次，各取一胜。 本届湖盘杯三国阵容和目前胜负情况： 中国队：於之莹、周泓余、陆敏全、李赫（2胜1负）、吴依铭（5胜1负） 日本队：上野爱咲美（2胜）、藤泽里菜（1胜1负）、谢依旻（1负）、铃木步（1负）、仲邑堇（1负） 韩国队：崔精（1负）、吴侑珍（1负）、金彩瑛（1胜1负）、许瑞玹（1负）、李瑟珠（1负） 2022湖盘杯首尔新闻世界女子围棋霸王战决赛将以韩、中、日5名代表选手展开擂台对抗赛。首阶段比赛共设7局将从22日战到28日。比赛与农心杯世界围棋擂台赛相同，1小时保留时间，1次1分钟读秒。 湖盘杯由韩国湖盘集团赞助、首尔新闻与韩国棋院共同主办，总奖金规模为3亿韩元，其中冠军奖金为1亿韩元。另设连胜奖金，三连胜起将获得200万韩元连胜奖金，此后每胜一局将增加200万韩元连胜奖金。每局棋对局费为120万韩元。 （liz）声明：新浪网独家稿件，未经授权禁止转载！