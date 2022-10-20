甄选足篮专家推荐：卢西奥10连红 任耀宇篮球6连红

北京时间10月18日（周二），今日竞彩开售5场赛事，让球玩法还有多场赛事可供选择！专家预测战绩，卢西奥斩获10连红、罗尼7连红连擒串关！[网页版充值最高赠送1188！] ★★★★行业权威彩票专家★★★★ [今日竞彩专家精选] 卢西奥：近期状态火热，预测足球斩获10连红，连中5单2串1！今日他再度发单，冲击更高连红！[查看今日推荐] 罗尼：足球预测稳健取得7连红，近期连擒串关，状态不错！[查看今日推荐] 同时收获6连红的专家还有：球胜[查看今日推荐]、五星冷刀[查看今日推荐]、九爷[查看今日推荐] [今日篮彩专家精选] 任耀宇：预测篮彩6连红，NBA最忠实的球迷，长年实战经验，对于篮球无所不通！[查看今日推荐] 小米篮球工作室[查看今日推荐]、王子健[查看今日推荐]、吕琴[查看今日推荐]、娜说篮球[查看今日推荐]：预测篮彩3连红！ [今日足彩专家精选] 下期足彩将在10月19日（周三）停售，各位彩民敬请期待！ 扫描下方二维码下载[小炮APP]，领取166元红包！看更多高盈利专家预测、智能推荐，还有最新比分、对阵数据、开奖直播、图表走势等，一应俱全！下载APP领166元红包