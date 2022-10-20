金球奖全排名：马内丁丁分获2-3名 孙兴慜列第11
孙兴慜列金球奖第11位 2022(第66届)金球奖颁奖揭晓，本泽马获得金球奖，前30位入围球员全排名如下： 第1位：本泽马(皇马/法国) 第2位：马内(利物浦-拜仁/塞内加尔) 第3位：德布劳内(曼城/比利时)； 第4位：莱万(拜仁-巴萨/波兰)； 第5位：萨拉赫(利物浦/埃及)； 第6位：姆巴佩(巴黎/法国)； 第7位：库尔图瓦(皇马/比利时)； 第8位：威尼修斯(皇马/巴西)； 第9位：摩德里奇(皇马/克罗地亚)； 第10位：哈兰德(多特蒙德-曼城/挪威)； 第11位：孙兴慜(热刺/韩国)； 第12位：马赫雷斯(曼城/阿尔及利亚)； 第13位：阿莱(阿贾克斯-多特蒙德/科特迪瓦)； 第14位(并列)：法比尼奥(利物浦/巴西)、莱奥(AC米兰/葡萄牙)； 第16位：范戴克(利物浦/荷兰)； 第17位(并列)：卡塞米罗(皇马-曼联/巴西)、弗拉霍维奇(佛罗伦萨-尤文/塞尔维亚)、迪亚斯(波尔图-利物浦/哥伦比亚) 第20位：C罗(曼联/葡萄牙) 第21位：凯恩(热刺/英格兰)； 第22位(并列)：贝尔纳多(曼城/葡萄牙)、福登(曼城/英格兰)、阿诺德(利物浦/英格兰)； 第25位(并列)：基米希(拜仁/德国)、吕迪格(切尔西-皇马/德国)、坎塞洛(曼城/葡萄牙)、恩昆库(莱比锡/法国)、努涅斯(本菲卡-利物浦/乌拉圭)、迈尼昂(AC米兰/法国)。 (斯科)
金球奖全排名：马内丁丁分获2-3名 孙兴慜列第11