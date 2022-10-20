威尔哲28分孙铭徽16助攻 广厦三人20+大胜福建

北京时间10月17日，CBA常规赛第四轮，广厦105-83大胜福建。广厦外援威尔哲首秀砍下28分，孙铭徽贡献16次助攻，率领球队取得大胜。 数据方面，威尔哲28分5篮板、赵嘉仁21分、许可20分7助攻、孙铭徽14分16助攻、朱俊龙10分5篮板4助攻3抢断、许钟豪8分10篮板2盖帽 福建方面，梅克22分12篮板3助攻、黎伊扬17分4篮板7助攻、陈林坚14分4篮板、翁金郎11分。 首节开始，陈林坚连续，许可和朱俊龙各中三分回应，梅克接连得分，广厦则连续打成快攻，三分也是连连命中。威尔哲压哨三分命中后，广厦以31-19领先福建结束首节。次节比赛，黎伊扬率领福建打出8-0小高潮，赵嘉仁三分稳住，广厦频频上篮得分，孙铭徽压哨上篮命中，广厦52-41继续保持领先结束半场。 下半场回来，许可连得五分，威尔哲也连续得分，广厦分差拉开到了20分。三节结束，广厦81-64领先福建。末节，赵嘉仁连续三分，广厦将分差越来越大，福建鸣金收兵，比赛进入垃圾时间，最终广厦105-83大胜福建。 （修楚）声明：新浪网独家稿件，未经授权禁止转载！